Штрафы за нарушение ПДД. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n140487-novye-narusheniya-pdd-nachali-registrirovat-kamery-fotofikacii.html

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Система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) в Украине работает уже месяц, однако ранее камеры фиксировали только превышение скорости. С сегодняшнего дня их функционал расширен.

С 1 июля 2020 года камеры будет фиксировать не только превышение скорости, но и проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта. Об этом ранее рассказывал замглавы Министерства внутренних дел (МВД) Антон Геращенко.

За езду по полосе для общественного транспорта в Украине предусмотрен штраф в размере 510 грн, а за проезд перекрестков на красный свет — от 425 до 510 грн. Однако новые функции камер пока что будут работать только в тестовом режиме и уведомления о штрафах за эти нарушения водители не будут получать, сообщают «Вести» со ссылкой на источник в МВД.

Сообщается, что полноценно запустить работу камер не дает отсутствие сертификации. На полную силу они заработают, вероятно, не ранее, чем через два месяца.

Сейчас в Киеве установлено 20 камер фотофиксации нарушений ПДД, в области — еще 50. За два года в Украине хотят установить 1 тыс. 200 таких камер.

Напомним, также с 1 июля в Украине вводятся новые штрафы за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Отныне управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения станет уголовным проступком. При первом нарушении нетрезвый водитель заплатит штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн. При повторном таком преступлении водителю грозит штраф до 51 тыс. грн.