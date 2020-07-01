Коронавирус косит узников в российской колонии с украинским политзаключенным

В колонии, где содержится Игоря Кияшко – вспышка коронавируса, фото: Людмила Денисова

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Вспышку коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали среди заключенных исправительной колонии № 11, расположенной в Нижегородской области РФ, где страна-агрессор незаконно удерживает украинского политзаключенного Игоря Кияшко.

В частности, коронавирус зафиксирован у заключенных, которых держали в том же помещении, что и Кияшко. Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила в своем Фейсбуке.

В результате в этом пенитенциарном учреждении был введен карантин.

Из-за нехватки койкомест в медицинской части этой колонии, инфицированных размещают в столовой и клубе для проведения досуга, чем подвергают опасности заражения других заключенных, — отмечает Денисова.

Омбудсмен также добавила, что случаи распространения коронавируса наблюдаются и в других российских пенитенциарных учреждениях, где находятся граждане Украины. В частности, карантин из-за коронавируса был введен в исправительной колонии Брянской области и СИЗО Ростовской области.

Омбудсмен отмечает, что из-за ненадлежащего медико-санитарного обеспечения и отсутствия средств индивидуальной защиты некоторые из политзаключенных уже переболели коронавирусом.

Поэтому Денисова требует от своей российской коллеги Татьяны Москальковой и руководства Федеральной службы исполнения наказаний РФ срочно предоставить украинским гражданам необходимое медико-санитарное обеспечение и врачебную помощь, как это предусмотрено международными нормами и российским законодательством относительно сферы здравоохранения.

Игоря Кияшко в России в 2018 году приговорили к восьми годам лишения свободы за якобы «шпионаж и попытку контрабанды частей двигателя военного самолета».

Жителя города Лубны Полтавской области Кияшко весной 2018 года задержали в Нижнем Новгороде, куда он прибыл, чтобы приобрести там лекарства для сына, которые выпускает местный фармакологический завод.

Напомним, политзаключенного Эдема Бекирова после освобождения из российского заключения осенью прошлого года пришлось прооперировать в кардиологическом отделении больницы «Феофания».