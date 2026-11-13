Следствия удара «нептунов» в Ростове, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n217412-rakety-neptun-porazili-proizvodstvo-bpla-v-rostove-na-donu-genshtab.html

Ракурс

Частина російських дронів, які щоночі летять на українські міста та енергетику, зберігається і ремонтується в Ростові-на-Дону.

У ніч на сьогодні, 13 листопада, туди прилетіла відповідь — українські ракети «Нептун». Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що береговий ракетний комплекс ВМС ЗСУ «Нептун» уразив відразу три об'єкти, пов’язані з безпілотниками:

виробництво ударних БпЛА тактичного рівня — ТОВ «Іонос»;

місце зберігання безпілотників цього ж підприємства;

сервісний центр БпЛА ТОВ «Аеро-Хіт», де ремонтують і обслуговують дрони для російської аомії. «Аеро-Хіт» — це російський виробник ударних і розвідувальних FPV-дронів «Велес». Виробництво компанії розташоване в Хабаровську, а в Ростові-на-Дону — сервісний центр.

У Генштабі наголошують, що удар по виробництву, складу і сервісу — це удар відразу по всьому ланцюжку:

частина дронів не буде виготовлена, частина згоріла на складі, а пошкоджені безпілотники ще довго не повернуться на фронт;

менше російських дронів — менше атак на українських військових і цивільних.

Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу противника та примушення рф до припинення збройної агресії проти України, — додали у Генштабі.

Відео з наслідками влучення по вказаних цілях опублікувала прес-служба Військово-Морських сил ЗСУ.