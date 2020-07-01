У колонії, де утримують Ігоря Кіяшка – спалах коронавірусу, фото: Людмила Денісова

https://racurs.ua/ua/n140486-spalah-koronavirusu-stavsya-v-koloniyi-de-utrymuut-ukrayinskogo-politv-yaznya-denisova.html

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Спалах коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували серед в’язнів виправної колонії № 11, розташованої у Нижньогородській області РФ, де країна-агресор незаконно утримує українського політв’язня Ігоря Кіяшка.

Зокрема, коронавірус зафіксовано у в’язнів, яких тримали в тому ж приміщенні, що й Кіяшка. Про це український омбудсмен Людмила Денісова повідомила у своєму Фейсбуці.

В результаті в цьому пенітенціарному закладі було запроваджено карантин.

Через брак ліжкомісць у медичній частині цієї колонії, інфікованих осіб розміщують у їдальні та клубі для проведення дозвілля, чим наражають на небезпеку зараження інших в’язнів, — наголошує Денісова.

Омбудсмен також додала, що випадки поширення коронавірусу спостерігаються й в інших російських пенітенціарних закладах, де перебувають громадяни України. Зокрема, карантин через коронавірус був запроваджений у виправній колонії Бранської області та СІЗО Ростовської області.

Омбудсмен зазначає, що через неналежне медико-санітарне забезпечення та відсутність засобів індивідуального захисту дехто з політв’язнів вже перехворів на коронавірус.

Тож Денісова вимагає від своєї російської колеги Тетяни Москалькової та керівництва Федеральної служби виконання покарань РФ терміново надати українським громадянам необхідне медико-санітарне забезпечення та лікарську допомогу, як це передбачено міжнародними нормами та російським законодавством щодо сфери охорони здоров’я.

Ігоря Кіяшка в Росії у 2018 році засудили до восьми років позбавлення волі за нібито «шпигунство і спробу контрабанди частин двигуна військового літака».

Жителя Лубен Полтавської області Кіяшка навесні 2018 року затримали в Нижньому Новгороді, куди він прибув, щоб придбати там ліки для сина, які випускає місцевий фармакологічний завод.

Нагадаємо, політв’язня Едема Бекірова після звільнення з російського ув’язнення восени минулого року довелося прооперувати в кардіологічному відділенні лікарні «Феофанія».