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Ракурс
Харви Вайнштейн, фото: ТСН

19 млн долл. выплатит своим жертвам Харви Вайнштейн

1 июл 2020, 15:34
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Харви Вайнштейн, известный голливудский продюсер, обвиняемый многими женщинами в сексуальных домогательствах, заплатит своим жертвам денежные компенсации.

Общая сумма компенсаций составит около 19 млн долл. Об этом сообщает пресс-служба генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

Деньги получат женщины, которые подвергались домогательствам со стороны Вайнштейна, а также работали в его кинокомпании Weinstein Company и подвергались дискриминации по половому признаку. Соответствующее соглашение также предусматривает, что женщины, которые раньше подписывали соглашения о неразглашении о событиях, связанных с сексуальными домогательствами со стороны Вайнштейна, будут освобождены от этих обязательств.

Эта сделка еще должна быть одобрена соответствующим окружным судом. Она стала кульминацией более чем двух лет расследований и судебных процессов.


Сам Вайнштейн сейчас находится за решеткой, отбывая 23-летний срок наказания за изнасилования и сексуальные домогательства.

Источник: Ракурс


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