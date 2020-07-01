Харви Вайнштейн, фото: ТСН

https://racurs.ua/n140510-harvi-vaynshteyn-vyplatit-kompensaciu-svoim-jertvam-nazvana-summa.html

Ракурс

Харви Вайнштейн, известный голливудский продюсер, обвиняемый многими женщинами в сексуальных домогательствах, заплатит своим жертвам денежные компенсации.

Общая сумма компенсаций составит около 19 млн долл. Об этом сообщает пресс-служба генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

Деньги получат женщины, которые подвергались домогательствам со стороны Вайнштейна, а также работали в его кинокомпании Weinstein Company и подвергались дискриминации по половому признаку. Соответствующее соглашение также предусматривает, что женщины, которые раньше подписывали соглашения о неразглашении о событиях, связанных с сексуальными домогательствами со стороны Вайнштейна, будут освобождены от этих обязательств.

Эта сделка еще должна быть одобрена соответствующим окружным судом. Она стала кульминацией более чем двух лет расследований и судебных процессов.

Сам Вайнштейн сейчас находится за решеткой, отбывая 23-летний срок наказания за изнасилования и сексуальные домогательства.