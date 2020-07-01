Гарві Вайнштейн, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n140510-garvi-vaynshteyn-splatyt-kompensaciu-svoyim-jertvam-nazvano-sumu.html

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Гарві Вайнштейн, відомий голлівудський продюсер, звинувачений низкою жінок у сексуальних домаганнях, сплатить своїм жертвам грошові компенсації.

Загальна сума компенсацій становитиме майже 19 млн дол. Про це повідомляє прес-служба генерального прокурора штату Нью-Йорк Летиції Джеймс.

Гроші отримають жінки, які зазнавали домагань з боку Вайнштейна, а також працювали в його кінокомпанії Weinstein Company і зазнавали дискримінації за статевою ознакою. Відповідна угода також передбачає, що жінки, які раніше підписували угоди про нерозголошення щодо подій, пов’язаних із сексуальними домаганнями з боку Вайнштейна, будуть звільнені від цих зобов’язань.

Ця угода ще має бути схвалена відповідним окружним судом. Вона стала кульмінацією понад двох років розслідувань та судових процесів.

Сам Вайнштейн наразі перебуває за ґратами, відбуваючи 23-річний термін покарання за зґвалтування та сексуальні домагання.