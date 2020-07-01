Трейлер нового серіалу «Проклята». Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n140514-treyler-novogo-serialu-proklyata-pro-korolya-artura-z-yavyvsya-na-youtube-video.html

Ракурс

Серіал «Проклята» повинен стартувати 17 липня, але глядачі вже зараз можуть подивитися перший трейлер фільму, який презентував стрімінговий сервіс Netflix на YouTube.

Серіал знятий за мотивами однойменного роману Френка Міллера і Тома Вілера і розповість добре відому легенду про короля Артура, тільки від імені дівчини Німуе, яка згодом стане чарівницею Володаркою озера.

За сюжетом серіалу Німуе знайомиться з молодим лицарем на ім’я Артур і вирішує допомогти йому знайти загадкового Мерліна, щоб Артур зміг передати старцю древнього меча.

Під час мандрівок із Артуром Німуе стає символом хоробрості і опору, а також допомагає організувати повстання проти червоних паладинів та їхнього короля Утера.

Головні ролі в серіалі виконали Кетрін Ленгфорд, яка відома завдяки фільму «Дістати ножі», та Густаф Скарсгард, який зіграв Флокі у серіалі «Вікінги».

Як раніше писав «Ракурс», Гафтор Юліус Бйорнссон, який виконав роль Григора Клігана або Гори у фентезійному серіалі «Гра престолів», встановив новий світовий рекорд. Бйорнссон, зріст якого становить 2,05 м, зумів підняти штангу вагою 501 кг.