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Ракурс
Микола Злочевський, фото: «24 канал»

Хабар у 5 млн дол. — екс-міністру екології Злочевському повідомили про підозру

1 лип 2020, 16:16
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Миколі Злочевському, колишньому міністру екології в уряді Миколи Азарова, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) сьогодні повідомили про підозру в організації надання хабара (ч. 3 ст. 27 і ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу).

Йдеться про хабар на суму 5 млн дол. США, який в середині червня пропонувався очільнику САП Назару Холодницькому та директорові НАБУ Артему Ситнику. Про це повідомляє прес-служба САП.

Підозру Злочевському вручили заочно, оскільки наразі місце його перебування невідоме.


Злочевський з 2010 по 2012 роки очолював Міністерство екології.

Нагадаємо, у Києві 12 червня затримали групу осіб, які намагалися дати хабар на суму 5 млн дол. США керівникам НАБУ та САП. В антикорупційних органах згодом заявили, що ці гроші пропонувалися за закриття кримінального провадження щодо Злочевського.

Джерело: Ракурс


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