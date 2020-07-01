Микола Злочевський, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n140515-eks-ministru-ekologiyi-zlochevskomu-povidomleno-pro-pidozru.html

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Миколі Злочевському, колишньому міністру екології в уряді Миколи Азарова, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) сьогодні повідомили про підозру в організації надання хабара (ч. 3 ст. 27 і ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу).

Йдеться про хабар на суму 5 млн дол. США, який в середині червня пропонувався очільнику САП Назару Холодницькому та директорові НАБУ Артему Ситнику. Про це повідомляє прес-служба САП.

Підозру Злочевському вручили заочно, оскільки наразі місце його перебування невідоме.

Злочевський з 2010 по 2012 роки очолював Міністерство екології.

Нагадаємо, у Києві 12 червня затримали групу осіб, які намагалися дати хабар на суму 5 млн дол. США керівникам НАБУ та САП. В антикорупційних органах згодом заявили, що ці гроші пропонувалися за закриття кримінального провадження щодо Злочевського.