Порошенко в суде защищался цитатами сталинского прокурора, скриншот видео

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Петр Порошенко в Печерском суде сегодня цитировал сталинского прокурора Андрея Вышинского, а также предлагал подарить судье и прокурорам сборник с судебными выступлениями советских обвинителей.

Пятому президенту сегодня избирают меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко в Службу внешней разведки. Порошенко во время выступления взял в руки книгу «Судебные речи советских обвинителей» и проиллюстрировал суть своего дела цитатой Вышинского о том, что «государственная необходимость иногда преобладает силу закона».

Вы найдете здесь позицию академика Вышинского, которая полностью совпадает с позицией обвинения: «Иногда бывают такие времена, когда государственная необходимость требует отложить закон в сторону вместе с Конституцией, и действовать исключительно в интересах государства, вашего представления о ней», — иронизировал Порошенко и добавил, что в таком случае граждане в XXI веке будут ходить в суд, чтобы доказывать свою невиновность.

Он также напомнил другую цитату Вышинского: «Царицей доказательств является чистосередечное признание». Порошенко после этого признался, что действительно летом 2014 года «отдал приказ о контрнаступлении ВСУ, в результате которого освободили две трети оккупированного Донбасса».

Напоследок Порошенко попросил судью вернуть правовой «трэш» прокурорам.

Впоследствии судья Печерского суда Вовк отказал в ходатайстве стороне защиты пятого президента Украины. Адвокаты ранее заявляли об отводе прокуроров.

Прокуроры сегодня попросили применить для Порошенко личное обязательство до 10 июля, то есть всего на девять дней. В этот день истекает срок расследования по делу, которое открыли год назад (28 мая 2019 года).

Офис генпрокурора объявил подозрение Порошенко 10 июня. Сначала прокуратура настаивала на аресте на время досудебного расследования с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн. Во время первого заседания 18 июня прокуроры попросили суд изменить ходатайство, настаивая уже на личном обязательстве Порошенко.