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Ракурс
Порошенко снова избирают меру пресечения — трансляция из суда, фото — "ЄС"

Порошенко снова избирают меру пресечения — трансляция из суда

1 июл 2020, 14:07
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Суд по делу Петра Порошенко возобновился в среду, 1 июля. Печерский районный суд Киева продолжит избирать меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

У здания суда собрались несколько сотен сторонников экс-клавы государства.

Перед этим состоялся допрос Порошенко сотрудниками Госбюро расследований. После него нардеп из «Евросолидарности» отправился в Печерский суд по улицам столицы.


Порошенко избирают меру пресечения в рамках дела, по которому Офис генпрокурора объявил ему подозрение 10 июня. Политика обвиняют в давлении на главу Службы внешней разведки в 2018 году. Следователи считают, что Порошенко таким образом незаконно влиял на назначение Сергея Семочко.

Прокуратура настаивала на аресте на период досудебного расследования с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн. Во время первого заседания 18 июня прокуроры попросили суд изменить ходатайство, настаивая теперь на личном обязательстве Порошенко.

Источник: Ракурс


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