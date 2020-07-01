Порошенко снова избирают меру пресечения — трансляция из суда, фото — "ЄС"

https://racurs.ua/n140504-poroshenko-snova-izbiraut-meru-presecheniya-translyaciya-iz-suda.html

Ракурс

Суд по делу Петра Порошенко возобновился в среду, 1 июля. Печерский районный суд Киева продолжит избирать меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

У здания суда собрались несколько сотен сторонников экс-клавы государства.

Перед этим состоялся допрос Порошенко сотрудниками Госбюро расследований. После него нардеп из «Евросолидарности» отправился в Печерский суд по улицам столицы.

Порошенко избирают меру пресечения в рамках дела, по которому Офис генпрокурора объявил ему подозрение 10 июня. Политика обвиняют в давлении на главу Службы внешней разведки в 2018 году. Следователи считают, что Порошенко таким образом незаконно влиял на назначение Сергея Семочко.

Прокуратура настаивала на аресте на период досудебного расследования с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн. Во время первого заседания 18 июня прокуроры попросили суд изменить ходатайство, настаивая теперь на личном обязательстве Порошенко.