Порошенку продовжують обирати запобіжний захід — трансляція із суду, фото — ЄС

https://racurs.ua/ua/n140504-poroshenku-prodovjuut-obyraty-zapobijnyy-zahid-translyaciya-z-sudu.html

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Суд у справі Петра Порошенка відновився у середу, 1 липня. Печерський районний суд Києва продовжить обирати запобіжний захід п’ятому президенту України Петрові Порошенку.

Біля будівлі суду зібралися декілька сотень прихильників екс-клави держави.

Перед цим відбувся допит Порошенка працівниками Держбюро розслідувань. Після нього нардеп з «Євросолідарності» вирушив до Печерського суду вулицями столиці.

Порошенку обирають запобіжний захід у межах справи, за якою Офіс генпрокурора оголосив йому підозру 10 червня. Політика звинувачують у тиску на главу Служби зовнішньої розвідки у 2018 році. Слідчі вважають, що Порошенко таким чином тиснув щодо призначення Сергія Семочка першим заступником відмоства.

Прокуратура наполягала на арешті на період досудового розслідування з можливістю внесення застави в розмірі 10 млн грн. Під час першого засідання 18 червня прокурори попросили суд змінити клопотання, наполягаючи тепер на особистому зобов’язанні Порошенка.