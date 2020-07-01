Репетиція військово-морського параду пройшла під Одесою. Фото: Одеське життя

https://racurs.ua/ua/n140519-repetyciya-viyskovo-morskogo-paradu-proyshla-pid-odesou-foto-video.html

Ракурс

Військово-морський парад на честь Дня Військово-морських сил України відбудеться 5 липня. Захід повинен відвідати президент України Володимир Зеленський. Сьогодні, 1 липня, в Одеській затоці пройшла перша репетиція.

У морі було помічено близько десятка бойових одиниць українського флоту, повідомляє «Думська».

Кораблі розтягнулися від 10-ї до 16-ї станції Великого Фонтану.

Слід зазначити, що військово-морський парад буде проходити в Одесі вдруге в історії незалежної України. Перший парад був присвячений 23-й річниці незалежності України та пройшов у 2014 році.

На параді був присутній колишній президент України Петро Порошенко, а подивитися на маневри бойових кораблів прийшли сотні одеситів та гостей міста.

Як раніше писав «Ракурс», вода біля узбережжя Одеси позеленіла і покрилася величезними жовто-зеленими плямами. За інформацією екологів, до берега прибилося багато водоростей, які під впливом високої температури почали розкладатися. Купатися у морі не рекомендується.