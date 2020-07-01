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Ракурс
Репетиція військово-морського параду пройшла під Одесою. Фото: Одеське життя

Репетиція військово-морського параду пройшла під Одесою (ФОТО, ВІДЕО)

1 лип 2020, 16:57
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Військово-морський парад на честь Дня Військово-морських сил України відбудеться 5 липня. Захід повинен відвідати президент України Володимир Зеленський. Сьогодні, 1 липня, в Одеській затоці пройшла перша репетиція.

У морі було помічено близько десятка бойових одиниць українського флоту, повідомляє «Думська».

Репетиція військово-морського параду пройшла під Одесою. Фото: Думська

Кораблі розтягнулися від 10-ї до 16-ї станції Великого Фонтану.

Слід зазначити, що військово-морський парад буде проходити в Одесі вдруге в історії незалежної України. Перший парад був присвячений 23-й річниці незалежності України та пройшов у 2014 році.


На параді був присутній колишній президент України Петро Порошенко, а подивитися на маневри бойових кораблів прийшли сотні одеситів та гостей міста.

Як раніше писав «Ракурс», вода біля узбережжя Одеси позеленіла і покрилася величезними жовто-зеленими плямами. За інформацією екологів, до берега прибилося багато водоростей, які під впливом високої температури почали розкладатися. Купатися у морі не рекомендується.


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