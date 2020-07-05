В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

https://racurs.ua/n140674-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-zarazilis-bolee-50-medikov-video.html

Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 за сутки в Украине обнаружили еще у 823 человек. Из них 53 ребенка, а также 53 медработника.

Госпитализировали за сутки 215 человек. Об этом во время сегодняшнего видеобрифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего случаев коронавируса за сутки обнаружили во Львовской (138 больных), Закарпатской (107 больных) и Донецкой (81 случай) областях.

Общее количество случаев COVID-19, обнаруженных в Украине за все время эпидемии, уже составляет 48,5 тыс. человек.

Умерли за сутки 22 инфицированных, 221 больных выздоровели. В целом коронавирус унес в Украине жизнь уже 1 тыс. 249 человек, более 21,3 тыс. пациентов выздоровели.

Всего за время пандемии коронавируса в Украине на COVID-19 заболели 6 тыс. 990 медработников.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения в рамках осуществляемых поисков лекарств против коронавируса решила прекратить испытания нескольких препаратов, которые оказались неэффективными.