Молния унесла жизни более 40 человек в Индии

В Индии удары молний привели к многочисленным человеческим жертвам

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Удары молний за сутки унесли жизни не менее 23 человек в северном индийском штате Уттар-Прадеш.

Пострадали еще 29 человек, большинство из них имеют серьезные ожоги, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

Инциденты с ударами молний случались в разных районах штата. Родственникам погибших пообещали выплаты компенсаций.

Также более 20 человек погибли за сутки в соседнем штате Бихар.

Всего за последние две недели более 150 человек погибли из-за ударов молний в Уттар-Прадеш и Бихаре. Синоптики отмечают, что причиной этого является «нестабильность» в атмосфере, возникшая из-за сочетания превышающих норму температур в Уттар-Прадеше и Бихаре, а также влажных южных ветров из Бенгальского залива.

Напомним, в начале мая в Николаевской области удар молнии, который произошел на открытой местности, унес жизнь подростка 2005 года рождения.