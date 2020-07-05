Владимир Зеленский, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/n140676-ukrainskie-voennye-korabli-budut-polnostu-osnascheny-raketnym-orujiem-zelenskiy.html

Ракурс

Корабли Военно-морских сил (ВМС) Украины полностью оснастят ракетным оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом сегодня в Одессе во время торжеств по случаю Дня ВМС Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что новому командующему ВМС контр-адмиралу Алексею Неижпапе поставлена задача по обеспечению боевой готовности военного флота и оснащению ВМС ракетным оружием как главным фактором сдерживания.

Президент, в частности, коснулся вопроса украинского ракетного комплекса «Нептун». По его словам, испытания этого комплекса являются «сверхважными».

Его принятие на вооружение сделает нас еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей, — подчеркнул Зеленский.



Президент также отметил, что в ближайших планах также получение от США патрульных катеров «Айленд» и боевых катеров «Марк VI», являющихся частью военной помощи, которую эта страна предоставляет нашему государству.

Напомним, испытания ракетного комплекса «Нептун» завершились во второй половине июня. Завершающим их этапом были пуски ракет с боевой частью.