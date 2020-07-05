Затримання українців в Афінах — у МЗС назвали причину

В аеропорту Афін вчора затримали 17 українців, фото: «Гордон»

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Затримання українців в аеропорту Афін, яке сталося ввечері 4 липня, прокоментували в МЗС України.

Громадян України не пропустили у зв’язку з карантинними обмеженнями, повідомили директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев у коментарі агентству «Укрінформ».

«Наших громадян не затримано. Їх не пропустили на в’їзд до країни у зв’язку з чинними обмеженнями», — наголосив Погорельцев.

Українці раніше поскаржилися ЗМІ, що в ізоляторі, де їх утримують, їм не видають воду та засоби гігієни.

Консул купив води, засоби гігієни та виїхав до аеропорту. Від грецької влади отримано відповідний дозвіл на відвідання, — повідомив чиновник.

За словами Погорельцева, українське посольство в Греції опікується цим питанням, «розгорнутий коментар» дипломатичної служби щодо цієї ситуації очікується завтра.

Чиновник також наголосив, що українцям, які під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 мають намір подорожувати за кордон, слід планувати свої поїздки виключно після отримання з офіційних джерел актуальної інформації щодо можливості та особливостей в’їзду до відповідних країн.

Нагадаємо, вчора під час проходження паспортного контролю в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, які прилетіли з Києва двома авіарейсами. Їх помістили до ізолятора.