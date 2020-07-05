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Ракурс
Во время митинга, фото: пресс-служба Краматорского горсовета

Шестую годовщину освобождения от оккупантов Славянска и Краматорска отметили на Донбассе (ФОТО)

5 июл 2020, 13:21
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В Славянске, Краматорске, а также Дружковке и Константиновке сегодня, 5 июля, отмечают шестую годовщину освобождения от боевиков.

Города были освобождены в начале июля 2014 гола после трехмесячной оккупации. В торжественном митинге, который состоялись на горе Карачун, принял участие премьер-министр Денис Шмыгаль, который сегодня посетил этот регион. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

На митинге также присутствовали министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко и мэр Краматорска Андрей Панков.

На расположенной возле Славянска горе Карачун с апреля по июль 2014 года продолжались активные боевые действия. Память погибших бойцов присутствующие почтили минутой молчания и возложением цветов, отмечает пресс-служба Краматорского горсовета.

Шмыгаль вместе с Кириленко также поздравили детей, которые родились в 2014 году в день освобождения городов северной Донетчины от оккупантов — Дарью Юрченко, Давида Добродия (родились в Краматорске 5 июля 2014 года) и Юлию Моторову, родившеюся 6 июля 2014 года в Дружковке (Дружковку освободили на следующий день после Краматорска и Славянска).

Во время митинга, фото: пресс-служба Краматорского горсовета

Во время митинга, фото: пресс-служба Краматорского горсовета

Во время митинга, фото: пресс-служба Краматорского горсовета

Во время митинга, фото: пресс-служба Краматорского горсовета

Во время митинга, фото: пресс-служба Краматорского горсовета


Во время митинга, фото: Денис Шмыгаль

Напомним, стену недавно открытого в Краматорске офиса политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в конце июня украсили лозунгом «Смерть врагам!».

Источник: Ракурс


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