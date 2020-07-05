Під час мітингу, фото: прес-служба Краматорської міськради

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У Слов’янську, Краматорську, а також Дружківці та Костянтинівці сьогодні, 5 липня, відзначають шосту річницю звільнення від бойовиків.

Міста були звільнені на початку липня 2014 року після тримісячної окупації. В урочистому мітингу, який відбулися на горі Карачун, взяв участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який сьогодні відвідав цей регіон. Про це повідомляється у його Telegram-каналі.

На мітингу також були присутні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко та міський голова Краматорська Андрій Панков.

На розташованій поблизу Слов’янська горі Карачун з квітня по липень 2014 року тривали активні бойові дії. Пам’ять загиблих бійців присутні вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів, зазначає прес-служба Краматорської міськради.

Шмигаль разом із Кириленком також привітали дітей, які народилися у 2014 році в день звільнення міст північної Донеччини від окупантів — Дарину Юрченко та Давида Добродій (народилися у Краматорську 5 липня 2014 року) та Юлію Моторову, народжену 6 липня 2014 року в Дружківці (Дружківку звільнили наступного дня після Краматорська та Слов’янська).

Нагадаємо, стіну нещодавно відкритого в Краматорську офісу політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» наприкінці червня прикрасили гаслом «Смерть ворогам!».