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Ракурс
Офіс ОПЗЖ у Краматорську прикрасили гаслом “Смерть ворогам” - з’явилися фото

Офіс ОПЗЖ у Краматорську прикрасили гаслом «Смерть ворогам», з’явилися фото

29 чер 2020, 14:25
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Офіс партії «Опозиційна платформа — за життя», яка підтримує проросійський курс розвитку України, відкрився у Краматорську 24 червня. Ще через п’ять днів невідомі у масках прикрасили стіни будівлі гаслом «Смерть ворогам!». В ОПЗЖ заявили про витівки «радикалів у масках».

Приблизно о 2.00 в Краматорську скоєно напад на регіональну громадську приймальню політичної партії «Опозиційна платформа — за життя». За словами керівника приймальні Світлани Фоміної, люди в масках пошкодили вхідні двері, а також за допомогою балонів з фарбою розмалювали офіс написами, — йдеться в повідомленні ОПЗЖ на Фейсбук.

У політсилі переконані, що така реакція з боку «радикалів» викликана «високим рівнем довіри жителів Донбасу» до ОПЗЖ.

Нагадаємо, на відкритті цієї приймальні була присутня народний депутат Наталія Королевська.

Офіс ОПЗЖ у Краматорську прикрасили гаслом “Смерть ворогам”

Офіс ОПЗЖ у Краматорську прикрасили гаслом “Смерть ворогам”


Офіс ОПЗЖ у Краматорську прикрасили гаслом “Смерть ворогам”

Нагадаємо, раніше програма «Схеми: корупція в деталях» повідомила, що голова політради партії «Опозиційна платформа — за життя» Віктор Медведчук вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1». Його дружина володіє офшорною фірмою, яка через ланцюжок компаній тримає у власності 24,66% «Студії 1+1».

Джерело: Ракурс


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