Офис ОПЗЖ на Донбассе украсили надписью «Смерть ворогам» — появились фото

https://racurs.ua/n140408-ofis-opzj-v-kramatorske-ukrasili-nadpisu-smert-vragam-poyavilis-foto.html

Ракурс

Офис партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», которая поддерживает пророссийский курс развития Украины, открылся в Краматорске 24 июня. Спустя пять дней неизвестные в масках украсили стены здания надписью «Смерть ворогам!». В ОПЗЖ заявили о проделках «радикалов в масках».

Примерно в 2.00 в Краматорске совершено нападение на региональную общественную приемную партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». По словам руководителя приемной Светланы Фоминой, люди в масках повредили входную дверь, а также с помощью баллонов с краской разрисовали офис надписями, — говорится в сообщении ОПЗЖ на Фейсбук.

В политсиле убеждены, что такая реакция со стороны «радикалов» вызвана «высоким уровнем доверия жителей Донбасса» к ОПЗЖ.

На открытии этой приемной присутствовала нардеп Наталия Королевская.

Напомним, ранее программа «Схемы: коррупция в деталях» сообщила, что глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности «Студии 1+1».