Выброс радиации из российской АЭС достиг севера Европы — Москва все отрицает

https://racurs.ua/n140407-radioaktivnoe-oblako-iz-rossiyskoy-aes-uje-v-evrope-moskva-vse-otricaet-smi.html

Ракурс

Выброс радиации, вероятно, из российской АЭС достался севера Европы — власти нескольких европейских стран констатировали повышенный уровень радиоактивности.

Наблюдатели за радиоактивной и ядерной безопасностью Финляндии, Норвегии и Швеции заявляют, что на этой неделе они зафиксировали небольшое количество изотопов в некоторых регионах Финляндии и южной Скандинавии. Нидерландские чиновники не исключили, что источник повышенной радиоактивности может находиться на западе России, пишет издание AP.

По словам экспертов, всплески радиации могут указывать на повреждение топливного элемента на атомной электростанции.

Радионуклиды являются искусственными, то есть они созданы человеком. Состав нуклидов может указывать на повреждение топливного элемента на атомной электростанции, — сообщают нидерландские эксперты.

В то же время эксперты заявляют, что изотопы безвредны для человека.

В России при этом отрицают информацию об этом инциденте. По словам российских специалистов, завод под Санкт-Петербургом и Кольский завод в районе Мурманска работают в «штатном режиме с уровнем радиации в пределах нормы».

Напомним, 28 июня «Ракурс» сообщал, что радиоактивное облако зависло над скандинавскими странами. Станции наблюдения за радиационной обстановкой обнаружили превышение концентраций радиоактивных изотопов йода-131, цезия-134, цезия-137, кобальта-60 и рутения-103.