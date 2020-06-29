Викид радіації, ймовірно, з російської АЕС дістався півночі Європи

https://racurs.ua/ua/n140407-radioaktyvna-hmara-z-rosiyskoyi-aes-vje-v-ievropi-moskva-vse-zaperechuie-zmi.html

Ракурс

Викид радіації, ймовірно, з російської АЕС дістався півночі Європи — влада кількох європейських країн констатувала підвищений рівень радіоактивності.

Спостерігачі за радіоактивною та ядерною безпекою Фінляндії, Норвегії та Швеції заявляють, що цього тижня вони зафіксували невелику кількість ізотопів у деяких регіонах Фінляндії та в південній частині Скандинавії. Нідерландські чиновники не виключили, що джерело підвищеної радіоактивності може перебувати на заході Росії, пише видання AP.

За словами експертів, сплески радіації можуть вказувати на пошкодження паливного елемента на атомній електростанції.

Радіонукліди є штучними, тобто їх створено людиною. Склад нуклідів може вказувати на пошкодження паливного елемента на атомній електростанції, — повідомляють нідерландські експерти.

Водночас експерти заявляють, що ізотопи нешкідливі для людини.

У Росії при цьому заперечують, що викид радіації стався у них. За словами російських фахівців, завод під Санкт-Петербургом і Калуський завод у районі Мурманська працюють у «штатному режимі з рівнем радіації в межах норми».

Нагадаємо, 28 червня «Ракурс» повідомляв, що радіоактивна хмара зависла над скандинавськими країнами. Станції спостереження за радіаційною обстановкою виявили перевищення концентрацій радіоактивних ізотопів йоду-131, цезію-134, цезію-137, кобальту-60 і рутенію-103.