Английский — второй государственный в Украине — в СНБО советуют начинать учить с детсада

https://racurs.ua/n140707-angliyskiy-vtoroy-gosudarstvennyy-v-ukraine-v-snbo-sovetuut-nachinat-uchit-s-detsada.html

Ракурс

Вторым государственным языком в Украине должен быть английский. Это мечта секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Причем начинать учить английский детям, по его мнению, необходимо еще в детском саду.

Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь, — сказал Данилов в интервью УП.

Секретарь СНБО вспомнил об английском, когда отвечал о языковом вопросе в Украине. Он отрицает необходимость введения русского как второго государственного.

Русского не может быть не потому, что его не надо изучать или знать. Если мы говорим об Украине, то должен быть только государственный украинский язык, — сказал Данилов.

Ранее «Ракурс» рассказывал о «языковом опросе». Русский язык как государственный язык Украины хотят видеть только 12% украинцев. Еще 15% считают, что у русского должен быть официальный статус в отдельных регионах страны, но большинство — 69% опрошенных — уверены, что единственным государственным языком должен оставаться украинский.