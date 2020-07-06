Коронавирус в мире существовал задолго до начала пандемии. Фото: РБК

https://racurs.ua/n140706-koronavirus-v-mire-suschestvoval-zadolgo-do-nachala-pandemii-issledovanie-uchenyh.html

Ракурс

Коронавирус в мире существовал еще задолго до начала эпидемии в Китае. К такому выводу пришел профессор Том Джефферсон из Оксфордского университета в Великобритании.

По мнению профессора, коронавирус длительное время находился в состоянии сна и активизировался после того, когда условия стали благоприятными для его распространения, сообщает Daily Mail.

К такому выводу профессор пришел после появления информации о том, что следы коронавируса были обнаружены во многих странах мира до того, как был зафиксирован первый случай инфицирования в китайском Ухане.

В частности, следы коронавируса были найдены в сточных водах в Испании, Италии и Бразилии до начала пандемии.

В качестве доказательства своей теории Джефферсон навел пример испанского гриппа. В 1918 году около 30% населения Западного Самоа погибло от испанского гриппа, хотя жители острова не контактировали с внешним миром.

Джефферсон считает, что вирусы не приходят, а постоянно присутствуют на нашей планете только в спящем состоянии. Но что-то заставляет их активизироваться.

Как ранее писал «Ракурс», в образцах сточных вод Милана и Турина, которые были взяты в декабре 2019 года, были обнаружены генетические следы SARS-CoV-2. Это означает, что в Италии коронавирус присутствовал еще до вспышки эпидемии в Китае.