Коронавірус у світі існував задовго до початку пандемії. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n140706-koronavirus-u-sviti-isnuvav-zadovgo-do-pochatku-pandemiyi-doslidjennya-vchenyh.html

Ракурс

Коронавірус у світі існував ще задовго до початку епідемії у Китаї. До такого висновку дійшов професор Том Джефферсон із Оксфордського університету у Великій Британії.

На думку професора, коронавірус тривалий час перебував у стані сну і активізувався після того, коли умови стали сприятливими для його поширення, повідомляє Daily Mail.

До такого висновку професор дійшов після появи інформації про те, що сліди коронавірусу були виявлені у багатьох країнах світу до того, як було зафіксовано перший випадок інфікування у китайському місті Ухань.

Зокрема, сліди коронавірусу були знайдені у стічних водах в Іспанії, Італії та Бразилії до початку пандемії.

Як доказ своєї теорії Джефферсон навів приклад іспанського грипу. У 1918 році близько 30% населення Західного Самоа загинуло від іспанського грипу, хоча жителі острова не контактували із зовнішнім світом.

Джефферсон вважає, що віруси не приходять, а постійно присутні на нашій планеті тільки перебувають у сплячому стані. Але щось змушує їх активізуватися.

Як раніше писав «Ракурс», у зразках стічних вод Мілана і Туріну, які були взяті у грудні 2019 року, було виявлено генетичні сліди SARS-CoV-2. Це означає, що в Італії коронавірус був присутній ще до спалаху епідемії у Китаї.