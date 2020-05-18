Французькі вчені вивчали поширення COVID-19 у стічних водах: результати дослідження, фото — PCR.news

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Поширення коронавірусу через стічні води вивчали французькі вчені. Вони заявили, що такий аналіз може визначити кількість безсимптомних хворих на COVID-19.

Дослідження провели вчені проекту Obеpine із Міжвідомчим синдикатом для санації Паризької агломерації та Інститутом біомедичних досліджень Armеes, повідомляє BFM TV.

Вчені застосували метод полімеразної ланцюгової реакції, за допомогою якого вдалося виявити CОVID-19 у стічних водах за 10 днів до початку карантину у Франції.

Аналіз вірусів та інших патогенних мікроорганізмів в стічних водах проводиться за допомогою ПЛР і може виявити незначні кількості генетичного матеріалу вірусу у воді, — пояснив член Академії технологій Бернар Соньє.

Метод аналізу стічних вод також може бути ефективний у разі виявлення можливого повернення вірусу, адже таким чином можна кількісно визначити частку пацієнтів з безсимптомним захворюванням у Франції. Уряд Франції виділив 500 тис. євро на продовження проекту Obеpine.

Ще в перші тижні пандемії медики і біологи з’ясували, що у відходах людської життєдіяльності міститься багато частинок SARS-CoV-2. Згодом вчені пов’язали цю особливість з деякими випадками зараження в Сінгапурі, які були викликані неправильною роботою вентиляції туалетів.

Це змусило вчених задуматися про те, що трапиться, якщо частинки коронавірусу потраплять в каналізацію і поширяться по тим водойм, куди потрапляють стічні води.

Тиждень тому медики з Італії простежили за поширенням коронавірусу в каналізації Мілана і прийшли до висновку, що він міг потрапити через неї в річки, озера та інші водойми, але при цьому не загрожує людині і природних екосистемам. Попередні результати роботи опубліковані в електронній науковій бібліотеці medRxiv.