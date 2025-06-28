На дні Атлантичного океану знайшли понад тисячу бочок з радіоактивними відходами

https://racurs.ua/ua/n207395-na-dni-atlantychnogo-okeanu-znayshly-ponad-tysyachu-bochok-z-radioaktyvnymy-vidhodamy.html

Ракурс

Міжнародна група вчених виявила у північно-східній частині Атлантичного океану понад тисячу бочок із ядерними відходами.

Як розповіла представниця французької дослідницької організації CNRS, експедиція стартувала у червні з порту Брест на судні L’Atalante. Мета — з’ясувати, в якому стані знаходиться скинуте в море ядерне сміття і як воно впливає на навколишнє середовище.

Наразі в районі поховання відходів працює 21 дослідник. Вчені планують скласти докладну карту розташування знайдених бочок та взяти проби води, морського дна та організмів. Допомагає їм автономний підводний робот Ulyx, оснащений 3D-камерою та системою ехолокації.

Скидання радіоактивних відходів в океан практикувалося з 1950-х до початку 1990-х років. До заборони 1993 року вважалося, що глибини океану є безпечним місцем для утилізації небезпечних матеріалів. Особливо активно цим займалися у тих районах, де дно вважалося геологічно стабільним та віддаленим від берегів. Лише у північно-східній частині Атлантики, за оцінками експертів, може бути до 200 тисяч бочок на глибині від трьох до п’яти тисяч метрів.

Досі достеменно не відомо, де саме лежать усі ці контейнери і в якому вони стані. Деякі можуть лежати поодинці, інші — у купах. Дослідники сподіваються, що результати їхньої експедиції допоможуть зрозуміти, наскільки великий ризик витоку радіоактивних речовин.