Дуда прибув до України з прощальним візитом

https://racurs.ua/ua/n207394-duda-prybuv-do-ukrayiny-z-proschalnym-vizytom.html

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Президент Польщі Анджей Дуда 28 червня прибув до України з прощальним візитом.

На київському залізничному вокзалі Дуду зустрів тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пьотр Лукасевич.

На початку червня Дуда повідомив Зеленському, що відвідає Україну до завершення свого президентського терміну

У серпні відбудеться інавгурація нового президента Польщі Кароля Навроцького, який виграв перегони у представника правлячої коаліції Рафала Тшасковського.