Ракурсhttps://racurs.ua/
Дуда прибув до України з прощальним візитом
Дуда прибув до України з прощальним візитомhttps://racurs.ua/ua/n207394-duda-prybuv-do-ukrayiny-z-proschalnym-vizytom.htmlРакурс
Президент Польщі Анджей Дуда 28 червня прибув до України з прощальним візитом.
На київському залізничному вокзалі Дуду зустрів тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пьотр Лукасевич.
На початку червня Дуда повідомив Зеленському, що відвідає Україну до завершення свого президентського терміну
У серпні відбудеться інавгурація нового президента Польщі Кароля Навроцького, який виграв перегони у представника правлячої коаліції Рафала Тшасковського.