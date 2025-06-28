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Дуда прибыл в Украину с прощальным визитом
Дуда прибыл в Украину с прощальным визитом (ФОТО)https://racurs.ua/n207394-duda-pribyl-v-ukrainu-s-proschalnym-vizitom-foto.htmlРакурс
Президент Польщі Анджей Дуда 28 червня прибув до України з прощальним візитом. Він відзначатиме тут разом із українським колегою Володимиром Зеленський День Конституції України.
На київському залізничному вокзалі Дуду зустрів тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні Пьотр Лукасевич.
На початку червня Дуда повідомив Зеленському, що відвідає Україну до завершення свого президентського терміну.
У серпні відбудеться інавгурація нового президента Польщі Кароля Навроцького, який виграв перегони у представника правлячої коаліції Рафала Тшасковського.