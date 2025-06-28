Telegram заблокував канали низки OSINT-проєктів

Про масове видалення Telegram-каналів, які займаються розслідуваннями за відкритими джерелами, повідомив проєкт «Етичний хакер», перерахувавши більше десяти заблокованих.

Кожен з каналів вівся більше декількох років і не порушував правила спільноти, — йдеться в повідомленні, яке закликає користувачів звертатися до служби підтримки месенджера з проханням розблокувати канали.

Підкреслюється, що ці канали не писали про війну рф проти України.

Водночас, як пишуть «Важные истории», поряд з російськими і як мінімум одним білоруським каналом заблоковано кілька українських, в тому числі «OSINT Бджоли». Його автор у відеозверненні звинуватив Павла Дурова в «недружньому кроці по відношенню до сил оборони України». За словами автора заблокованого каналу, стали недоступними майже всі українські канали, які «займаються прикладним, бойовим OSINТ».

Про блокування свого каналу також повідомив журналіст і фактчекер Павєл Банніков з Казахстану. Це могло статися не за рішенням менеджерів Telegram, а в результаті цілеспрямованої бот-атаки або масових скарг на ці канали з росії, припустив він у відповідь на запит DW. На думку Баннікова, це підтверджується тим, що заблоковано лише деякі з існуючих сотень каналів, які пишуть про OSINT.

Вибір каналів для атаки був зроблений на основі чиєїсь невеликої інформаційної бульбашки, — припускає журналіст.