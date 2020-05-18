Французские ученые изучали распространение COVID-19 в сточных водах: результаты исследования, фото — PCR.news

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Распространение коронавируса через сточные воды изучали французские ученые. Они заявили, что такой анализ может определить количество бессимптомных больных COVID-19.

Исследование провели ученые проекта Obеpine с Межведомственным синдикатом для санации Парижской агломерации и Институтом биомедицинских исследований Armеes, сообщает BFM TV.

Ученые применили метод полимеразной цепной реакции, с помощью которого удалось обнаружить CОVID-19 в сточных водах за 10 дней до начала карантина во Франции.

Анализ вирусов и других патогенных микроорганизмов в сточных водах производится с помощью ПЦР и может обнаружить незначительные количества генетического материала вируса в воде, — объяснил член Академии технологий Бернар Сонье.

Метод анализа сточных вод также может быть эффективен в случае выявления возможного возвращения вируса, ведь таким образом можно количественно определить долю пациентов с бессимптомным заболеванием во Франции. Правительство Франции выделило 500 тыс. евро на продолжение проекта Obеpine.

Еще в первые недели пандемии медики и биологи выяснили, что в отходах человеческой жизнедеятельности содержится много частиц SARS-CoV-2. Впоследствии ученые связали эту особенность с некоторыми случаями заражения в Сингапуре, которые были вызваны неправильной работой вентиляции туалетов.

Это заставило ученых задуматься о том, что случится, если частицы коронавируса попадут в канализацию и распространятся в водоемах, куда попадают сточные воды.

Неделю назад медики из Италии проследили за распространением коронавируса в канализации Милана и пришли к выводу, что он мог попасть в реки, озера и другие водоемы, но при этом не угрожает человеку и природным экосистемам. Предварительные результаты работы опубликованы в электронной научной библиотеке medRxiv.