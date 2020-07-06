Коронавирус вывел Индию на третье место в мире по количеству больных. Фото: Reuters

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Индия опередила Россию, заняв третье место в мире по темпам распространения коронавируса. За последние сутки в Индии были зарегистрированы 23 тыс. новых случаев заражения. Однако, это меньше, чем показатель 5 июля, когда в стране зафиксировали 25 тыс. случаев новых заражений.

С начала пандемии COVID-19 вследствие коронавируса и обусловленных им обострений сопутствующих заболеваний в Индии умерли около 20 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Индии.

В целом, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, больше всего подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали в США — 2,9 млн. Второе место в мире по этому показателю занимает Бразилия (1,6 млн), третье — Индия (697 тыс.), а четвертое — Россия с 680 тыс. случаев.

Во многих странах в связи с пандемией COVID-19 начали снова вводить ограничительные меры. Так, в Израиле парламент принял решение об ограничении собраний в барах, синагогах и других публичных местах до 50 человек, сообщает АР. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна находится «в центре обновленной атаки коронавируса» и в условиях чрезвычайного положения.

По состоянию на утро 6 июня, в мире были зарегистрированы 11 млн 559 тыс. 213 случаев COVID-19, выздоровели 6 млн 535 тыс. 902 человека и 536 тыс. 786 человек скончались.