Коронавірус вивів Індію на третє місце у світі за кількістю хворих. Фото: Reuters

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Індія випередила Росію, посівши третє місце у світі за темпами поширення коронавірусу. За останню добу в Індії було зареєстровано 23 тис. нових випадків зараження. Проте, це менше, ніж показник 5 липня, коли у країні було зафіксовано 25 тис. випадків нових заражень.

Від початку пандемії COVID-19 внаслідок коронавірусу та зумовлених ним загострень супутніх хвороб в Індії померли близько 20 тис. осіб. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я Індії.

Загалом, згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, найбільше підтверджених випадків інфікування коронавірусом зареєстровано в США — 2,9 млн. Друге місце у світі посідає Бразилія (1,6 млн), третє — Індія (697 тис.), а четверте — Росія з 680 тис. випадків.

У багатьох країнах у зв’язку з пандемією COVID-19 почали знову впроваджувати обмежувальні заходи. Так, в Ізраїлі парламент ухвалив рішення щодо обмеження зібрань у барах, синагогах та інших публічних місцях до 50 осіб, повідомляє АР. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що країна перебуває «у центрі поновленої атаки коронавірусу» та в умовах надзвичайного стану.

Станом на ранок 6 червня, у світі було зареєстровано 11 млн 559 тис. 213 випадків COVID-19, одужали 6 млн 535 тис. 902 людини і 536 тис. 786 осіб померли.