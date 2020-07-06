Легалізація грального бізнесу надовго заблокувала Раду

Раді залишилося розглянути ще півтори тисячі поправок до закону про гральний бізнес, фото — День

https://racurs.ua/ua/n140704-legalizaciya-gralnogo-biznesu-nadovgo-zablokuvala-radu.html

Ракурс

Закон про гральний бізнес ще довго розглядатимуть у Раді. Парламент проголосував тільки щодо 2 тис. поправок до документу, нардепам залишилося розглянути ще 1,5 тис. зауважень.

На певний час діяльність парламенту фактично заблокована, оскільки частина нардепів наполягла на підтвердженні своїх поправок.

Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев 6 липня в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів, що більшість має 240−250 голосів, які підтримують поправки. Тому він оптимістично оцінює фінальне голосування.

Раді увійшла в розгляд закону № 2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» 30 червня. Очікувалося, що у другому читанні документ ухвалять минулого тижня.

Попередньо його прийняли 19 грудня і відправили законопроєкт про легалізацію грального бізнесу на доопрацювання в комітети.

Закон про гральний бізнес пропонує запровадити кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Він дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок. Громадянам держави-агресора планують заборонити гральний бізнес в Україні. Законопроект передбачає й регулювання «класичних» лотерей.

«Ракурс» повідомляв, що чимало претензій до закону має НАЗК. Гральний бізнес в Україні заборонили у 2009 році, але згодом оператори лотерей знайшли лазівку у законі.