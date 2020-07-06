Вертоліт Мі-2 розбився у Ростовській області. Фото: 360tv.ru

https://racurs.ua/ua/n140703-vertolit-mi-2-rozbyvsya-u-rostovskiy-oblasti-ie-jertvy-foto-video.html

Ракурс

Вертоліт Мі-2 розбився поблизу селища Кірсалово Ростовської області (Росія). Вертоліт здійснив жорстку посадку на березі водойми і впав у воду.

У результаті аварії пілот машини загинув на місці. Пасажиру вертольота вдалося вижити, але у нього перелом ноги та чисельні забиття, повідомляє видавництво 360°.

Вертоліт розбився під час обробки рисових полів. За попередньою інформацією, у машини відмовив двигун і вона на повному ходу врізалася у берег річки.

Рятувальники витягли вертоліт із водойми. Експерти займаються встановленням усіх причин аварії.

Як раніше писав «Ракурс», наприкінці травня у Росії на Чукотці розбився військовий вертоліт Мі-8. Четверо осіб, які перебували всередині вертольота, загинули.