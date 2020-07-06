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Вертоліт Мі-2 розбився у Ростовській області. Фото: 360tv.ru
Вертоліт Мі-2 розбився у Росії, є жертви (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n140703-vertolit-mi-2-rozbyvsya-u-rostovskiy-oblasti-ie-jertvy-foto-video.htmlРакурс
Вертоліт Мі-2 розбився поблизу селища Кірсалово Ростовської області (Росія). Вертоліт здійснив жорстку посадку на березі водойми і впав у воду.
У результаті аварії пілот машини загинув на місці. Пасажиру вертольота вдалося вижити, але у нього перелом ноги та чисельні забиття, повідомляє видавництво 360°.
Вертоліт розбився під час обробки рисових полів. За попередньою інформацією, у машини відмовив двигун і вона на повному ходу врізалася у берег річки.
Рятувальники витягли вертоліт із водойми. Експерти займаються встановленням усіх причин аварії.
Як раніше писав «Ракурс», наприкінці травня у Росії на Чукотці розбився військовий вертоліт Мі-8. Четверо осіб, які перебували всередині вертольота, загинули.
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