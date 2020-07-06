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Ракурс
Вертоліт Мі-2 розбився у Ростовській області. Фото: 360tv.ru

Вертоліт Мі-2 розбився у Росії, є жертви (ФОТО, ВІДЕО)

6 лип 2020, 10:55
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Вертоліт Мі-2 розбився поблизу селища Кірсалово Ростовської області (Росія). Вертоліт здійснив жорстку посадку на березі водойми і впав у воду.

У результаті аварії пілот машини загинув на місці. Пасажиру вертольота вдалося вижити, але у нього перелом ноги та чисельні забиття, повідомляє видавництво 360°.

Вертоліт Мі-2 розбився у Ростовській області. Фото: 360tv.ru

Вертоліт Мі-2 розбився у Ростовській області. Фото: 360tv.ru

Вертоліт Мі-2 розбився у Ростовській області. Фото: 360tv.ru

Вертоліт Мі-2 розбився у Ростовській області. Фото: 360tv.ru

Вертоліт розбився під час обробки рисових полів. За попередньою інформацією, у машини відмовив двигун і вона на повному ходу врізалася у берег річки.

Рятувальники витягли вертоліт із водойми. Експерти займаються встановленням усіх причин аварії.


Як раніше писав «Ракурс», наприкінці травня у Росії на Чукотці розбився військовий вертоліт Мі-8. Четверо осіб, які перебували всередині вертольота, загинули.


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