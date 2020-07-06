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Вертолет Ми-2 разбился в Ростовской области. Фото: 360tv.ru
Вертолет Ми-2 разбился в России, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n140703-vertolet-mi-2-razbilsya-v-rostovskoy-oblasti-est-jertvy-foto-video.htmlРакурс
Вертолет Ми-2 разбился вблизи поселка Кирсалово Ростовской области (Россия). Вертолет совершил жесткую посадку на берегу водоема и упал в воду.
В результате аварии пилот машины погиб на месте. Пассажиру вертолета удалось выжить, но у него перелом ноги, многочисленные ссадины и ушибы, сообщает издательство 360°.
Вертолет разбился во время обработки рисовых полей. По предварительной информации, у машины отказал двигатель и она на полном ходу врезалась в берег реки.
Спасатели извлекли вертолет из водоема. Эксперты занимаются установлением всех причин аварии.
Как ранее писал «Ракурс», в конце мая в России на Чукотке разбился военный вертолет Ми-8. Четверо человек, которые находились внутри вертолета, погибли.
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