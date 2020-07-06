Вертолет Ми-2 разбился в Ростовской области. Фото: 360tv.ru

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Ракурс

Вертолет Ми-2 разбился вблизи поселка Кирсалово Ростовской области (Россия). Вертолет совершил жесткую посадку на берегу водоема и упал в воду.

В результате аварии пилот машины погиб на месте. Пассажиру вертолета удалось выжить, но у него перелом ноги, многочисленные ссадины и ушибы, сообщает издательство 360°.

Вертолет разбился во время обработки рисовых полей. По предварительной информации, у машины отказал двигатель и она на полном ходу врезалась в берег реки.

Спасатели извлекли вертолет из водоема. Эксперты занимаются установлением всех причин аварии.

Как ранее писал «Ракурс», в конце мая в России на Чукотке разбился военный вертолет Ми-8. Четверо человек, которые находились внутри вертолета, погибли.