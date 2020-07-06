Эпидемия коронавируса. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n140702-obrazcy-koronavirusa-sem-let-hranil-kitay-the-sunday-times.html

Ракурс

Образцы коронавируса, генетически близкого к SARS-CoV-2, Китай хранил в своих лабораториях семь лет.

В Китае в 2012 году три человека могли умереть от вируса, который очень близок по геному к новому коронавирусу, вызывающему болезнь COVID-19. Об этом пишет британская газета The Sunday Times со ссылкой на диссертации двух китайских врачей.

В диссертации говорится о том, что в 2012 году за неделю шесть человек с тяжелой пневмонией поступили в больницы. Все мужчины работали в заброшенной медной шахте в провинции Юньнань, очищая ее от экскрементов летучих мышей.

Все шестеро в итоге оказались в больнице один за одним: у них была температура до 39 градусов, кашель и пневмония. У всех, кроме одного, были трудности с дыханием. Часть мужчин к моменту госпитализации работали в шахте уже две недели, другие — всего несколько дней.

Все эти симптомы были похожи на вирус SARS-CoV-1, который бушевал в 2002 году: тогда заразились 8 тыс. 96 человек в 29 странах, скончались 774 человека. После того, как двое мужчин умерли, им сделали тесты на всевозможные вирусы.

Результаты тестов показали, что все шестеро не больны SARS-CoV-1, однако у них в организме есть антитела к другому вирусу, который на тот момент был неизвестен. Генетический код именно этого неизвестного вируса на 96% совпадает с новым коронавирусом, вызывающим болезнь COVID-19.

Позже шахта, в которой работали инфицированные, была изучена учеными Уханьского института вирусологии, куда также передали образцы крови заболевших. Там в образцах экскрементов летучих мышей было обнаружено множество коронавирусов, включая и новый штамм.

При этом авторы публикации утверждают, что Китай замалчивал информацию об этих исследованиях, и задаются вопросом, почему информация о новом вирусе не была предана огласке.

Как писал «Ракурс», ВОЗ прекратила испытания нескольких препаратов, которые могли помочь в борьбе с коронавирусом. Причиной прекращения испытаний стали неудовлетворительные результаты — эти препараты почти не снижали смертность среди больных COVID-19.