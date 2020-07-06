Умер Эннио Морриконе — оскароносный «король саундтреков» (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n140701-umer-ennio-morrikone-oskaronosnyy-korol-saundtrekov-foto-video.htmlРакурс
Умер итальянский композитор Эннио Морриконе. Одного из самых известных в мире композиторов не стало в ночь на 6 июля в римской клинике. Морриконе умер из-за последствий падения.
Великому музыканту и композитору, автору красивейших саундтреков итальянского и мирового кинематографа шел 92 год. Несколько дней назад он сломал бедренную кость, сообщает «Реппублика».
Морриконе родился 10 ноября 1928 года в Риме в семье профессионального джазового трубача и домохозяйки. Он был старшим из пяти детей. В консерватории он получил три диплома — по классу трубы, оркестра и композиции.
Долгое время он играл в оркестрах, подрабатывал в ночных клубах и отелях Рима. Впоследствии устроился в театр. В 1950 году Эннио начал аранжировать песни популярных композиторов для радио, музыку для телешоу.
Писать музыку к фильмам Морриконе начал лишь в 1961 году. Начал с итальянских вестернов, с жанра, с которым теперь прочно ассоциируется его фамилия. Покорив Европу, Морриконе был приглашен для работы в Голливуде. В США Морриконе написал музыку для фильмов Романа Полански, Оливера Стоуна, Брайана Де Пальмы.
В декабре 2011 года Морриконе выступал в Киеве с концертом «Музыка из фильмов» с участием Национального ансамбля солистов Киевской камераты, мужского хора Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины и академического студенческого хора ANIMA.
Морриконе признался, что сам точно не помнит, сколько саундтреков он создал, но получается, что писал он в среднем по одной такой мелодии в месяц.
Его пять раз номинировали на «Оскар». Морриконе получил эту премию за выдающийся вклад в кинематограф и за саундтрек к фильму «Омерзительная восьмерка».
Среди фильмов, к которым Морриконе написал музыку, следует особо отметить такие:
- «За пригоршню долларов»;
- «На несколько долларов больше»;
- «Хороший, плохой, злой»;
- «Однажды на Диком Западе»;
- «Однажды в Америке»;
- «Спрут-2»;
- «Джанго освобожденный»;
- «72 метра»;
- «Профессионал»;
- «Неприкасаемые».
Эннио Морриконе был женат, у него четверо детей. Один из сыновей стал дирижером и композитором.
Морриконе серьезно увлекался шахматами, неоднократно играл с чемпионами мира.