Умер Эннио Морриконе — оскароносный «король саундтреков», фото — Википедия

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Ракурс

Умер итальянский композитор Эннио Морриконе. Одного из самых известных в мире композиторов не стало в ночь на 6 июля в римской клинике. Морриконе умер из-за последствий падения.

Великому музыканту и композитору, автору красивейших саундтреков итальянского и мирового кинематографа шел 92 год. Несколько дней назад он сломал бедренную кость, сообщает «Реппублика».

Морриконе родился 10 ноября 1928 года в Риме в семье профессионального джазового трубача и домохозяйки. Он был старшим из пяти детей. В консерватории он получил три диплома — по классу трубы, оркестра и композиции.

Долгое время он играл в оркестрах, подрабатывал в ночных клубах и отелях Рима. Впоследствии устроился в театр. В 1950 году Эннио начал аранжировать песни популярных композиторов для радио, музыку для телешоу.

Писать музыку к фильмам Морриконе начал лишь в 1961 году. Начал с итальянских вестернов, с жанра, с которым теперь прочно ассоциируется его фамилия. Покорив Европу, Морриконе был приглашен для работы в Голливуде. В США Морриконе написал музыку для фильмов Романа Полански, Оливера Стоуна, Брайана Де Пальмы.

В декабре 2011 года Морриконе выступал в Киеве с концертом «Музыка из фильмов» с участием Национального ансамбля солистов Киевской камераты, мужского хора Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины и академического студенческого хора ANIMA.

Морриконе признался, что сам точно не помнит, сколько саундтреков он создал, но получается, что писал он в среднем по одной такой мелодии в месяц.

Его пять раз номинировали на «Оскар». Морриконе получил эту премию за выдающийся вклад в кинематограф и за саундтрек к фильму «Омерзительная восьмерка».

Среди фильмов, к которым Морриконе написал музыку, следует особо отметить такие:

«За пригоршню долларов»;

«На несколько долларов больше»;

«Хороший, плохой, злой»;

«Однажды на Диком Западе»;

«Однажды в Америке»;

«Спрут-2»;

«Джанго освобожденный»;

«72 метра»;

«Профессионал»;

«Неприкасаемые».

Эннио Морриконе был женат, у него четверо детей. Один из сыновей стал дирижером и композитором.

Морриконе серьезно увлекался шахматами, неоднократно играл с чемпионами мира.