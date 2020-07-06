Помер Енніо Морріконе — оскароносний король саундтреків, фото — Вікіпедія

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Ракурс

Помер італійський композитор Енніо Морріконе. Одного із найвідоміших у світі композиторів не стало у ніч на 6 липня в римській клініці. Морріконе помер через наслідки падіння.

Великому музиканту і композитору, автору найкрасивіших саундтреків італійського та світового кінематографа йшов 92 рік. Кілька днів тому він зламав стегнову кістку, повідомляє «Реппубліка».

Морріконе народився 10 листопада 1928 року у Римі в родині професійного джазового трубача і домогосподарки. Він був найстаршим з п’яти дітей. В консерваторії він отримав три дипломи — по класу труби, оркестру і композиції.

Довгий час він грав в оркестрах, підробляв в нічних клубах та готелях Риму. Згодом влаштувався в театр. У 1950 році він почав аранжувати пісні популярних композиторів для радіо, музику для телешоу.

Писати музику до фільмів Енніо Морріконе почав лише в 1961 році. Почав з італійських вестернів, з жанру, з яким тепер міцно асоціюється його прізвище. Підкоривши Європу, Морріконе був запрошений для роботи в Голлівуді. У США Морріконе написав музику для фільмів Романа Поланскі, Олівера Стоуна, Брайана Де Пальми.

У грудні 2011 року Морріконе виступав у Києві з концертом «Музика з фільмів» за участю Національного ансамблю солістів Київської камерати, чоловічого хору Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України та академічного студентський хор ANIMA.

Морріконе зізнався, що сам точно не пам’ятає, скільки саундтреків він створив, але виходить, що писав в середньому по одному на місяць.

Його п’ять разів номінували на «Оскар». Він отримав цю премію за видатний внесок у кінематограф і за саундтрек до фільму «Мерзенна вісімка».

Серед фільмів, до яких Морріконе написав музику, слід особливо відзначити такі:

«За пригоршню доларів»;

«На кілька доларів більше»;

«Хороший, поганий, злий»;

«Якось на Дикому Заході»;

«Одного разу в Америці»;

«Спрут-2»;

«Данго звільнений»;

«72 метри»;

«Професіонал»;

«Недоторканні».

Енніо Морріконе був одружений, у нього четверо дітей. Один з синів став диригентом і композитором.

Морріконе серйозно захоплювався шахами, неодноразово грав з чемпіонами світу.