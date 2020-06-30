Карл Райнер, фото: Louise Palanker

https://racurs.ua/ua/n140467-pomer-aktor-z-11-druziv-oushena.html

Ракурс

Помер американський комік, актор та режисер Карл Райнер. Українським глядачам він відомий передусім за роллю у кінострічці «11 друзів Оушена» та її продовженнях.

Райнер у понеділок вночі у своєму будинку у Лос-Анджелесі у віці 98 років, повідомляє видання TMZ.

За свою кар'єру він отримав дев’ять премій «Еммі» (головна американська премія в галузі телебачення) і одну «Греммі» (музична нагорода американської Академії звукозапису).

Райнер також зіграв одну з головних ролей в комедії «Росіяни йдуть! Росіяни йдуть!» та був актором озвучення у популярних мультфільмах «Історія іграшок 4» і «Пінгвіни з Мадагаскару».

Крім того, він зіграв епізодичні ролі в серіалах «Дві з половиною людини», «Красуні в Клівленді», «Доктор Хаус» і «Парки та зони відпочинку».

У США він передусім відомий за комедійним серіалом «Шоу Діка Ван Дайка», де був одним з акторів і сценаристом.

Нагадаємо, нещодавно помер відомий радянський та російський актор Михайло Кокшенов.