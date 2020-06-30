Карл Райнер, фото: Louise Palanker

https://racurs.ua/n140467-umer-akter-iz-11-druzey-oushena.html

Ракурс

Умер американский комик, актер и режиссер Карл Райнер. Украинским зрителям он известен прежде всего по роли в киноленте «11 друзей Оушена» и его продолжениях.

Райнер в понедельник ночью в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 98 лет, сообщает издание TMZ.

За свою карьеру он получил девять премий «Эмми» (главная американская премия в области телевидения) и одну «Грэмми» (музыкальная награда американской Академии звукозаписи).

Райнер также сыграл одну из главных ролей в комедии «Русские идут! Русские идут!» и был актером озвучки в популярных мультфильмах «История игрушек 4» и «Пингвины из Мадагаскара».

Кроме того, он сыграл эпизодические роли в сериалах «Два с половиной человека», «Красотки в Кливленде», «Доктор Хаус» и «Парки и зоны отдыха».

В США он прежде всего известен по комедийному сериалу «Шоу Дика Ван Дайка», где был одним из актеров и сценаристом.

Напомним, недавно скончался известный советский и российский актер Михаил Кокшенов.