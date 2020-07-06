Епідемія коронавірусу. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n140702-zrazky-koronavirusu-sim-rokiv-zberigav-kytay-the-sunday-times.html

Ракурс

Зразки коронавірусу, генетично близького до SARS-CoV-2, Китай зберігав у своїх лабораторіях сім років.

У Китаї в 2012 році три людини могли померти від вірусу, який дуже близький за геномом до нового коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19. Про це пише британська газета The Sunday Times із посиланням на дисертації двох китайських лікарів.

У дисертації йдеться про те, що в 2012 році за тиждень шестеро чоловіків із важкою пневмонією були госпіталізовані до лікарень. Усі чоловіки працювали в мідній шахті в провінції Юньнань, очищаючи її від екскрементів кажанів.

Усі шестеро опинилися в лікарні один за одним: у них була температура до 39 градусів, кашель і пневмонія. В усіх, окрім одного, були труднощі з диханням. Частина чоловіків до моменту госпіталізації працювала в шахті вже два тижні, інші — лише кілька днів.

Усі ці симптоми були схожі на вірус SARS-CoV-1, який вирував у 2002 році: тоді заразилися 8 тис. 96 осіб в 29 країнах, померли 774 людини. Після того, як двоє чоловіків померли, їм зробили тести на численні віруси.

Результати тестів показали, що всі шестеро не хворі на SARS-CoV-1, проте у них в організмі є антитіла до іншого вірусу, який на той момент був невідомий. Генетичний код саме цього невідомого вірусу на 96% збігається з новим коронавірусом, що викликає хворобу COVID-19.

Пізніше шахта, в якій працювали інфіковані, була вивчена вченими Уханьского інституту вірусології, куди також передали зразки крові хворих. Там в зразках екскрементів кажанів було виявлено безліч коронавірусів, включаючи і новий штам.

Водночас автори публікації стверджують, що Китай замовчував інформацію про ці дослідження, і ставлять питання, чому інформація про новий вірус не була розголошена.

Як писав «Ракурс», ВООЗ припинила випробування декількох препаратів, які могли допомогти у боротьбі з коронавірусом. Причиною припинення випробувань стали незадовільні результати — ці препарати майже не знижували смертність серед хворих на COVID-19.