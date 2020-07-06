Легализация игорного бизнеса надолго заблокировала Раду, фото — День

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Ракурс

Закон об игорном бизнесе еще долго будут рассматривать в Раде. Парламент проголосовал только за 2 тыс. поправок к документу. Нардепам осталось рассмотреть еще 1,5 тыс. замечаний.

На время деятельность парламента фактически заблокирована, поскольку часть нардепов настояла на подтверждении своих поправок.

Председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев 6 июля в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, что у большинства есть 240−250 голосов, которые поддерживают поправки. Поэтому он оптимистически оценивает финальное голосование.

Рада вошла в рассмотрение закона № 2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» 30 июня. Ожидалось, что во втором чтении документ примут на прошлой неделе. Предварительно его приняли 19 декабря и отправили на доработку в комитеты.

Закон об игорном бизнесе предлагает ввести уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Он разрешает располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, имеющим три, четыре или пять звезд. Гражданам государства-агрессора планируют запретить игорный бизнес в Украине. Законопроект предусматривает и регулирование «классических» лотерей.

«Ракурс» сообщал, что много претензий к закону выдвинуло НАПК. Игорный бизнес в Украине запретили в 2009 году, но впоследствии операторы лотерей нашли лазейку в законе.