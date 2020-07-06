Англійська — друга державна в Україні — в РНБО радять починати з дитсадка

https://racurs.ua/ua/n140707-angliyska-druga-derjavna-v-ukrayini-v-rnbo-radyat-pochynaty-vchyty-z-dytsadka.html

Ракурс

Другою державною мовою в Україні має бути англійська. Це мрія секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова.

Причому вчити її дітям необхідно ще у дитсадку.

Усі громадяни України, якщо ми хочемо бути в цивілізованому світі, мають знати, використовувати англійську мову. Це є обов’язкова річ, — сказав Данілов в інтерв’ю УП.

Секретар РНБО згадав про англійську, коли відповідав про мовне питання в Україні. Він заперечив необхідність запровадження російської як другої державної.

Російської бути не може не тому, що її не треба вивчати чи знати. Якщо ми кажемо про Україну, то має бути тільки державна українська мова, — сказав Данілов.

Раніше «Ракурс» розповідав про «мовне опитування». Російську мову як державну мову України хочуть бачити тільки 12% українців. Ще 15% вважають, що російська повинна мати офіційний статус в окремих регіонах країни, але більшість — 69% опитаних — впевнені, що єдиною державною мовою має залишатися українська.