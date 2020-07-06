Затримані в Афінах українці готуються до повернення додому. Фото: pixabay

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Ракурс

В Афінах у суботу, 4 липня, затримали 17 українців. Їх з аеропорту привезли до поліцейської дільниці через коронавірусні обмеження, які діють в країні.

Станом на ранок 6 липня вони залишаються в ізоляторі. Їх повернення додому заплановано на 7 липня, проте пасажири ще не купували квитки. Їх можуть відправити назад тільки прямим рейсом Афіни — Київ. Про це пише «Європейська правда».

Також стало відомо, що у неділю, 5 липня, до затриманих пустили консула. Він передав їм воду і засоби особистої гігієни. Також затримані українці отримали матраци, адже першу ніч в дільниці вони провели на порожніх ліжках.

Також одна з авіакомпаній передала своїм пасажирам бутерброди і воду. Окрім того, українцям дозволили вийти в їдальню, щоб купити їжу. Їх супроводжували поліцейські.

За ці кілька днів громадян України не випускали з ізолятора. Поліцейські один раз дозволили подихати свіжим повітрям бабусі з двома онуками.

Усіх затриманих поселили в жіночий і чоловічий блоки. Повідомляється, що в жіночому блоці набагато більше людей, ніж у чоловічому. Серед затриманих також громадяни Грузії, Албанії.

Нагадаємо, раніше в МЗС повідомили, що громадян України не пропустили до Греції у зв’язку з карантинними обмеженнями, введеними в країні.