Смолій розповів про співпрацю з МВФ і «порохоботів» — новини НБУ

https://racurs.ua/ua/n140730-smoliy-rozkryv-taiemnycu-spivpraci-z-mvf-i-pryiednavsya-do-porohobotiv.html

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Яків Смолій, колишній очільник Національного банку України, відкинув риторику щодо своєї приналежності до «соросят» і «прислуги МВФ», й, навпаки, нагадав про «порохоботів».

Ні. Ми — «порохоботи», чому ж, — зауважив Смолій в інтерв’ю LB.ua.

На його думку, попри лозунги політиків, без зовнішнього фінансування Україна сьогодні не може існувати.

Ми не така розвинута країна… Уряд формує бюджет держави з дефіцитом. Його покриття внутрішніми ресурсами, що б не казали скептики, нереальне. Або ж доведеться вмикати друкарський верстат, щоб цей дефіцит профінансувати, — запевнив екс-очільник Нацбанку.

Смолій додав, що Кабмін міг би прийти до бюджету без дефіциту, тоді об'єм запозичень зменшуватиметься.

Ми витратимо частину на обслуговування тих боргів, які є, будемо виходити з боргової ями. А якщо ми щороку додаємо і додаємо, за який кошт ми його перекриватимемо? В України немає такого ресурсу, — резюмував колишній чиновник.

Окрім цього, він зазначив, що Національний банк, хоч і є формально незалежною інституцією, але «не ізольованим островом». Тому НБУ приймає рішення, дивлячись, куди прямує українська економіка та що відбувається у світі. Він також нагадав, що економіка залежить від результатів виборів і подальшої політики лідера.

Всі ж на Україну дивляться. Наприклад, через вибори було відтермінування програми МВФ, а Світовий банк та ЄБРР не давали грошей, бо першим йде МВФ. Також ми чекали на появу нового уряду, дивилися, на його фіскальну політику, як він виходитиме з дефіциту бюджету… Це все ланки одного ланцюга, — розповів Смолій.



За його словами, понад півроку НБУ перебував у невизначеності, а згодом почав більш активно послаблювати монетарну політику.

Нагадаємо, Смолій очолював Національний банк з 15 березня 2018 року до 3 липня 2020 року. До цього майже рік він був виконуючим обов’язки голови НБУ. Після заяви про його відставку багато хто почав пророкувати Україні кризу і дефолт. Водночас президент Володимир Зеленський зазначив, що у відставці Смолія немає нічого критичного, адже інші структури Нацбанку продовжують працювати.