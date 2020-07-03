Главу НБУ Смолія звільнила Рада. Фото: Kyiv Post

https://racurs.ua/ua/n140621-glavu-nbu-smoliya-vidpravyla-u-vidstavku-rada.html

Ракурс

Верховна Рада під час позачергового засідання 3 липня звільнила голову Національного банку України Якова Смолія. Його відставку підтримали 286 нардепів.

Яків Смолій 1 липня оголосив про свою відставку через політичний тиск. Президент Володимир Зеленський вже наступного дня вніс постанову про його звільнення до Ради, а сьогодні нардепи розглянули її.

Смолій очолював Національний банк з 15 березня 2018 року. До цього майже рік він був виконуючим обов’язки голови НБУ. Після заяви про його відставку багато хто почав пророкувати Україні кризу і дефолт. Водночас президент Володимир Зеленський зазначив, що у відставці Смолія немає нічого критичного, адже інші структури Нацбанку продовжують працювати.

Як писав «Ракурс», сьогодні Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 41 копійку. На 3 липня він становитиме 27,1801 грн за дол. Послаблення гривні у порівнянні з попереднім банківським днем відразу на 41 копійку — результат відставки глави НБУ Якова Смолія, вважають аналітики.