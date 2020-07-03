НБУ послабив гривню на тлі відставки Смолія, фото — Мінфін

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Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 41 копійку. На 3 липня він становитиме 27,1801 грн за дол.

Офіційні курси гривні по відношенню до головних валют встановлені на такому рівні:

Долар — 27,18 грн.

Євро — 30,65 грн.

Російський рубль — 3,85 грн за 10 р.

Послаблення гривні у порівнянні з попереднім банківським днем відразу на 41 копійку — результат відставки глави НБУ Якова Смолія, вважають аналітики «Мінфіну».

Ця новина призвела до ланцюгової реакції на всіх сегментах ринку і появі політичних заяв від депутатів, Офісу президента, представників МВФ і дипломатів провідних країн світу.

Іноземці заявили про необхідність збереження незалежності НБУ при будь-яких кадрових змінах в Нацбанку. Більшість українських політиків активно критикують Смолія і гадають, хто буде його наступником.

Учора ринок почало лихоманити з перших хвилин і попит значно перевищував пропозицію за рахунок фактора невизначеності. Нацбанку довелося масовано продавати валюту, щоб збити ажіотаж. Регулятор декілька разів вийшов на ринок із пропозицією 200 млн дол.

Навіть при цьому долар виріс з ранкових 27,11/27,14 грн до 27,22/27,25 на кінець дня. Аналогічно зросли й готівкові курси в обмінниках.

Ринок очікує також реакції інвесторів на зрив розміщення євробондів. 1 липня Мінфін планував залучити 1,75 млрд дол. на 12 років, але ця операція на тлі новин про відставку Смолія зірвана. Це вплине і на імідж України, і на фінансування держбюджету, оскільки 1 млрд з цієї суми планували спрямувати саме на поточні витрати.