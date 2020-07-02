Угоду про євробонди скасували через відставку голови НБУ

https://racurs.ua/ua/n140548-ugodu-pro-ievrobondy-skasuvaly-cherez-vidstavku-golovy-nbu.html

Ракурс

Угоду про розміщення євробондів скасували 2 липня через відставку голови НБУ Якова Смолія.

Україна мала намір позичити 1,75 млрд дол. за допомогою 12-річних єврооблігацій під 7,3% річних.

Ще вранці інформагентства повідомляли, що євробонди розмістили, проте згодом Bloomberg і Європейська фондова біржа заявили про скасування угоди з ініціативи українського уряду.

Причиною начебто стала відставка голови Нацбанку Якова Смолія, про що він повідомив увечері 1 липня. Смолій заявив про «системний політичний тиск» на себе.

Мінфін вперше після довгої перерви, пов’язаної з пандемією, хотів вийти на євроринок. Із 1,75 млрд дол., які планувалося залучити, 750 млн хотіли залучити на погашення попередніх боргів, а 1 млрд уряд міг використати на покриття поточного дефіциту бюджету.

Наразі офіційного повідомлення Мінфіну щодо євробондів не опубліковано. Раніше Кабмін залучав кошти на міжнародних ринках ще до пандемії коронавірусу (1,25 млрд євро під 4,375% річних).

Валютний ринок негативно відреагував на усі ці події. Уранці 2 липня до відкриття міжбанку американський долар в купівлі подорожчав на 15 копійок, а в продажу на 16 копійок. Євро додало у купівлі 38 копійок, а в продажу 39 копійок.