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Ракурс
Голова Нацбанку написав заяву про звільнення. Фото: Прямий

Голова Нацбанку написав заяву про звільнення

1 лип 2020, 21:56
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Голова Національного банку України Яків Смолій сьогодні написав заяву про звільнення за власним бажанням. У якості головної причини такого рішення він вказав «систематичний політичний тиск».

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Смолій заявив, що протягом тривалого часу на Нацбанк здійснюється систематичний політичний тиск, що є серйозною перешкодою для ефективного виконання покладених на нього, як керівника, функцій.

Крім того, це ускладнює взаємодію з іншими державними органами.


Смолій додав, що своєю відставкою хоче застерегти «від подальших спроб підірвати інституційні основи» Нацбанку України.

Як раніше писав «Ракурс», у травні лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко ініціювала у Верховній Раді звільнення Смолія із посади голови Нацбанку. Також із критикою на адресу голови Нацбанку виступив нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський.

Джерело: Ракурс


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